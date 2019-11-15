İstanbul'da beyaz eşya dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 30 kişi yakalandı

İstanbul'da farklı teknik servislerde çalışan ve tamir için vatandaşlardan aldıkları beyaz eşyaları sattıkları iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler bölgesinde birçok vatandaşın teknik servise gönderdiği beyaz eşyalarını geri alamadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aynı bölgedeki farklı firmaların teknik servislerinde çalışan ve ortak hareket eden kişilerin, arıza bildirimleri sonrası vatandaşlardan aldıkları beyaz eşyaları sattıklarını tespit etti.

Soruşturma kapsamında, eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü kadın 30 kişiyi gözaltına aldı.

İş yeri, depo ve evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda çamaşır ve bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın ile televizyon ele geçirildi. Ayrıca 6 teknik servis aracına da el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.