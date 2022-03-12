İstanbul'da beyaza bürünen caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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İstanbul'da beyaza bürünen caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı

12.03.2022 13:37
İstanbul'da beyaza bürünen caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Çekmeköy'de yolda kayan bir İETT otobüsü önce bir otomobile çarptı, ardından kaldırımdaki dubalara çarparak güçlükle durabildi.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Çekmeköy'de yolda kayan bir İETT otobüsü önce bir otomobile çarptı, ardından kaldırımdaki dubalara çarparak güçlükle durabildi.

İstanbul'da son günlerde devam eden kar yağışı bugün öğlen saatleri itibariyle etkisini arttırdı. Sağanak şekilde yağan kar sonrası kentin pek çok sokağı ve caddesi beyaza büründü. Beyaza bürünen sokak ve caddeler sürücülere zor anlar yaşattı. Çekmeköy'de Ulubatlı Hasan Caddesi'nde de sürücüler araçları ile yokuşlardan zorlukla çıkıp zorlukla inebildi. Yokuş kısımları çıkamayan araçlara vatandaşlar iterek yardım etti.

Yokuş aşağıya inen bir İETT otobüsü ise kar kaplanan yoldan kayarak caddedeki başka bir otomobile çarptı. Otobüs daha sonra kaldırımda bulunan dubalara çarparak durabildi. - İSTANBUL

İstanbul'da beyaza bürünen caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı
İstanbul'da beyaza bürünen caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı
İstanbul'da beyaza bürünen caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı

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İstanbul, İETT, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da beyaza bürünen caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da beyaza bürünen caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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