Son dakika haber: Kavgada bıçaklanan gence kazaklı tampon kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber: Kavgada bıçaklanan gence kazaklı tampon kamerada

10.10.2022 09:32

Gelen son dakika haberlerine göre Kavgada bıçaklanan gence kazaklı tampon kamerada Esenler'de bir genç çıkan kavgada bir şahıs tarafından bacağından bıçaklandı Ayakta bekleyen gence arkadaşları kazakla tampon yaparak kan kaybını durdurmaya çalıştıİSTANBUL Esenler'de bir genç sokak ortasında kavga ettiği şahıs tarafından...

Kavgada bıçaklanan gence kazaklı tampon kamerada

Esenler'de bir genç çıkan kavgada bir şahıs tarafından bacağından bıçaklandı

Ayakta bekleyen gence arkadaşları kazakla tampon yaparak kan kaybını durdurmaya çalıştı

İSTANBUL Esenler'de bir genç sokak ortasında kavga ettiği şahıs tarafından bacağından bıçaklandı. Olaydan sonra şahıs kaçarken, yaralanan genç kan kaybını durdurmak için kazağını çıkartıp ayağına tampon yaptırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenler Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü bir genç, sokakta husumetlisi olan bir şahısla karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada şahıs bıçak çekerek genci bacağından bıçakladı. Olayın ardından şahıs kaçarken, yaralanan genç yere bile düşmeden ayakta yardım bekledi. Genci gören çevredekiler yanına gelerek yardım etmek istedi.

Yaralı gence kazakla tampon yaptı

O esnada kan kaybı yaşadığını gören genç, üstündeki kazağı çıkartarak tampon yapması için yanındakine verdi. Kazağı alan arkadaş bacağına tampon yaparak sağlık ekiplerini bekleyen başladı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

Esenler, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kavgada bıçaklanan gence kazaklı tampon kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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