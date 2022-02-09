Üye Girişi
İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada - Son Dakika

İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada

09.02.2022 11:37

Beşiktaş'ta yabancı uyruklu bir genç, telefonunu ve parasını gasp eden iki şahsın peşinden gidince önce darp edildi ardından da bıçaklandı.

Beşiktaş'ta yabancı uyruklu bir genç, telefonunu ve parasını gasp eden iki şahsın peşinden gidince önce darp edildi ardından da bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, gencin kaçmasın diye bacağına sarıldığı saldırgan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gaspçı tutuklanırken, mağdur genç ise sınır dışı edildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 08.00 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yabancı uyruklu Khal Mohammad Azimi, cadde üzerinde yürümeye başladı. Bir süre sonra Azimi ile yoldan geçen iki şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada şahıslar Azimi'nin cep telefonunu ve 100 lirasını gasp etti. Olayın ardından Azimi, şahıslardan parasını geri almak isteyince kavga çıktı.

İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada
İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada
İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Beşiktaş, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:35 Restoranlarda açılış sistemi başladı! TÜRES Başkanı Bingöl: Artık bir çay ve kahveyle akşama kadar oturulamayacak
11:35 Çiller "şimdilik böyle bir şey yok" demişti! Kulat: Çiller parti kuruyor, kesin bilgi!
11:31 9 Şubat 2022 Çarşamba günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
11:29 Ünlü şarkıcı Anne Marie, sahnede dengesini kaybedip düştü!
11:27 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer paylaştı! İzsu'ya gelen elektrik faturası 800 milyona çıktı
11:24 9 Şubat 2022 Çarşamba günü dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 İYİ Partili vekil, asgari ücretle market alışverişi yaptı! Cebinde 183 lira kaldı
11:17 Ziraat Bankası çiftçilerin faizlerini silecek! Son gün 31 Mart
11:01 Herkes TBMM lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır'ın tarifini arıyor! İşte o tatlının tarifi
10:54 Çorumgaz Genel Müdürü'nden tuhaf tasarruf tavsiyesi: Evde atletle dolaşmayın!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 11:46:46. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement