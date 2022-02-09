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İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada: Darp edildi, bıçaklandı, gaspçının bacağını bırakmadı - Son Dakika

İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada: Darp edildi, bıçaklandı, gaspçının bacağını bırakmadı

09.02.2022 10:13

İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada: Darp edildi, bıçaklandı, gaspçının bacağını bırakmadı Beşiktaş'ta yabancı uyruklu genç parasını gasp eden iki şahsın peşinden gidince önce darp edildi ardından da bıçaklandı Yaralı genç kaçmaması için gaspçıyı bacağından tuttu Beşiktaş polisinin...

İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada: Darp edildi, bıçaklandı, gaspçının bacağını bırakmadı

Beşiktaş'ta yabancı uyruklu genç parasını gasp eden iki şahsın peşinden gidince önce darp edildi ardından da bıçaklandı

Yaralı genç kaçmaması için gaspçıyı bacağından tuttu

Beşiktaş polisinin yakaladığı saldırgan tutuklanırken, mağdur genç ise sınır dışı edildi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yabancı uyruklu bir genç, telefonunu ve parasını gasp eden iki şahsın peşinden gidince önce darp edildi ardından da bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, gencin kaçmasın diye bacağına sarıldığı saldırgan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gaspçı tutuklanırken, mağdur genç ise sınır dışı edildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 08.00 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yabancı uyruklu Khal Mohammad Azimi, cadde üzerinde yürümeye başladı. Bir süre sonra Azimi ile yoldan geçen iki şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada şahıslar Azimi'nin cep telefonunu ve 100 lirasını gasp etti. Olayın ardından Azimi, şahıslardan parasını geri almak isteyince kavga çıktı.

Önce gasp ardından darp ve bıçaklama

Yumruk ve tekmelerle dakikalarca darp edilen Azimi ardından şahıslar tarafından 2 yerinden bıçaklandı. Genç bıçaklanmasına rağmen gaspçılardan birini bacağına sarılarak kaçmasını engellemeye çalıştı. Ancak vatandaşların araya girmesiyle şahıslar kaçarak uzaklaşırken, genç ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bekçileri gaspçıyı kıskıvrak yakaladı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaçan saldırganı yakalamak için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri çalışma başlattı. Bu kapsamda işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan bekçiler, saldırgan gaspçının Kadir E. olduğunu tespit etti.

Gaspçı tutuklandı, mağdur genç sınır dışı edildi

Devam eden çalışmalarda şahıs geçtiğimiz Cuma günü Köyiçi Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "yağma (gasp)" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur genç ise tedavisinin ardından sınır dışı edildi.

İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada: Darp edildi, bıçaklandı, gaspçının bacağını bırakmadı
İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada: Darp edildi, bıçaklandı, gaspçının bacağını bırakmadı
İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada: Darp edildi, bıçaklandı, gaspçının bacağını bırakmadı

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Hisarcık, Beşiktaş, İstanbul, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bıçaklı gasp dehşeti kamerada: Darp edildi, bıçaklandı, gaspçının bacağını bırakmadı - Son Dakika


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