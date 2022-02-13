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İstanbul'da bıçaklı gasp kamerada: Ağaçlık alanda darp edip bıçakladılar - Son Dakika

İstanbul'da bıçaklı gasp kamerada: Ağaçlık alanda darp edip bıçakladılar

13.02.2022 10:34

İstanbul'da bıçaklı gasp kamerada: Ağaçlık alanda darp edip bıçakladılar Kasımpaşa'nda İranlı genç ağaçlık alanda önce darp sonra bıçaklanıp gasp edildi Polis kaçan şüphelilerden birini yakaladı, diğer şahsı yakalama çalışmaları sürüyor Kasımpaşa'da İranlı bir genç, aynı taksiden indiği iki...

İstanbul'da bıçaklı gasp kamerada: Ağaçlık alanda darp edip bıçakladılar

Kasımpaşa'nda İranlı genç ağaçlık alanda önce darp sonra bıçaklanıp gasp edildi

Polis kaçan şüphelilerden birini yakaladı, diğer şahsı yakalama çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Kasımpaşa'da İranlı bir genç, aynı taksiden indiği iki şahıs tarafından ağaçlık alana götürülüp önce darp edilip, ardından da bıçaklanarak gasp edildi. Dehşet anları kameralara yansırken, gencin bin 200 lirasını ve cep telefonu ile pasaportunu gasp eden şüphelilerden biri polis tarafından yakalandı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, İran uyruklu Hamidreza A.geldiği sokakta taksiden iki şahısla birlikte indi. Yüzlerinde cerrahi maske olan şahıslar ardından genci yeşillik alana getirerek darp etmeye başladı. Bir süre sonra genci yere yatırıp, bir de dizinden bıçaklayan şahıslar, bin 200 lirasını, cep telefonunu ve pasaportunu gasp ederek kayıplara karıştı.

Önce darp sonra bıçaklayıp gasp ettiler

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gasp edilen kişi ile şüphelilerin aynı araçtan indiği, biraz yürüdükten sonra kameranın görüş açısından çıktıkları görülüyor. Bunun yanı sıra, İranlı kişiyi yaralayarak gasp ettikleri öne sürülen iki şüpheli, olayın ardından koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Polis gaspçıyı yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak mağdur ile iki şüphelinin aynı taksiden indiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda polis, şahısların önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti. Devam eden çalışmalarda K.B. polis tarafından yakalanırken, firari şüpheli Ö.Y.'yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da bıçaklı gasp kamerada: Ağaçlık alanda darp edip bıçakladılar
İstanbul'da bıçaklı gasp kamerada: Ağaçlık alanda darp edip bıçakladılar
İstanbul'da bıçaklı gasp kamerada: Ağaçlık alanda darp edip bıçakladılar

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Kasımpaşa, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bıçaklı gasp kamerada: Ağaçlık alanda darp edip bıçakladılar - Son Dakika


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