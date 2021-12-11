İstanbul'da bıçaklı gasp: "Yakalayın" diye bağırarak peşlerinden koştu - Son Dakika

Kağıthane'de bir vatandaşın, yolda yürüdüğü esnada yanına yaklaşan bıçaklı bir şahıs tarafından bin lirası gasp edildi. Gaspçı arkadaşının motosiklete atlayarak olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada vatandaş da "yakalayın" diye bağırarak peşinden koştu. Yaşananlar kameralara yansırken, gaspçı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde yürüyerek evine giden Tufan E.'nin arkasından motosikletli 2 şahıs yaklaştı. Motosikletteki şahıslardan biri araçtan inerek E.'nin cebinde bulunan bin lirayı almak istedi. E., gaspçıya karşı koymak istedi ancak gaspçı kendisine bıçak çekti.

"Yakalayın" diye bağırarak peşinden koştu

Üstündeki bin lirası gasp edilen E., motosikletle kaçmaya çalışan şahısların arkasından koşmaya başladı. Bir yandan "yakalayın" diye bağıran adam diğer yandan koşmayı da sürdürdü. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gaspçılar motosikletle kaçarken vatandaş da arkasından bağırarak kovalıyor.

Polis gaspçıyı yakaladı

Öte yandan olayın ardından Tufan E.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında gaspçı kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL