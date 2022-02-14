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İstanbul'da bilgisayarlı tomografi cihazına zarar veren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da bilgisayarlı tomografi cihazına zarar veren şüpheli tutuklandı

14.02.2022 10:46
İstanbul'da bilgisayarlı tomografi cihazına zarar veren şüpheli tutuklandı

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık görevlileriyle tartışıp bilgisayarlı tomografi cihazına zarar verdikleri tespit edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık görevlileriyle tartışıp bilgisayarlı tomografi cihazına zarar verdikleri tespit edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Şubat'ta meydana gelen olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin sağlık görevlileriyle tartıştıkları, olaya müdahil olan güvenlik görevlilerine mukavemet ettikleri ve bilgisayarlı tomografi cihazına zarar verdikleri belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden J.Ö. gözaltına alınarak, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli T.G. hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da bilgisayarlı tomografi cihazına zarar veren şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bilgisayarlı tomografi cihazına zarar veren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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