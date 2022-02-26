İstanbul'da binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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İstanbul'da binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

26.02.2022 15:22
İstanbul'da binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Fetihtepe Mahallesi Kılıç Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler, binadaki daireleri de kontrol etti.

Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

İstanbul'da binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

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İstanbul, İtfaiye, Beyoğlu, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika


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