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Bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü

12.02.2022 10:08

Kadıköy'de meydana gelen yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de meydana gelen yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bostancı Mahallesi Emanet Sokak'taki 6 katlı binan bodrum katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı.

Haber edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri sokakta şerit çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle binanın içinde yoğun duman oluştu. Önce balkon ve camlara kaçan apartman sakinleri daha sonra binayı tahliye etti.

Dumandan etkilenen ve itfaiye ekiplerince binadan çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca yangın çıkan binanın giriş katında bulunan bir dükkandaki 2 köpeğin de zarar görmeden sahipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

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Bostancı, Kadıköy, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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