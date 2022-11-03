Genç kadın yere yığılırken, silah seslerini duyan polis ekipleri olay yerine geldi. Metrobüs köprüsünün altına giden adam kafasına sıkarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık sevk edildi.

Beylikdüzü metrobüs durağında sevgili oldukları iddia edilen Sadrettin Ö. ve Neriman Sakallı tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından ikili arasına bir süre kovalamaca yaşandı. Kadını durakta yakalayan adam ilk önce dövüp sonrada silahın kabzasıyla vurdu. Hırsını alamayan adam kadına 3 el ateş ederek kaçtı.

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da feci olay! Metrobüs durağında sevgilisini öldüren adam sonra kendi kafasına sıktı - Son Dakika

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