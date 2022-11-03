İstanbul'da feci olay! Metrobüs durağında sevgilisini öldüren adam sonra kendi kafasına sıktı - Son Dakika
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İstanbul'da feci olay! Metrobüs durağında sevgilisini öldüren adam sonra kendi kafasına sıktı

03.11.2022 17:19

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde metrobüs durağında bir adam sevgilisi olduğu öne sürülen kadını vurup daha sonra kendi kafasına sıktı. Olay da iki kişi de yaşamını yitirdi. Şahsın kadını vurma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Beylikdüzü metrobüs durağında sevgili oldukları iddia edilen Sadrettin Ö. ve Neriman Sakallı tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından ikili arasına bir süre kovalamaca yaşandı. Kadını durakta yakalayan adam ilk önce dövüp sonrada silahın kabzasıyla vurdu. Hırsını alamayan adam kadına 3 el ateş ederek kaçtı.

KAFASINA SIKIP İNTİHAR ETTİ

Genç kadın yere yığılırken, silah seslerini duyan polis ekipleri olay yerine geldi. Metrobüs köprüsünün altına giden adam kafasına sıkarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık sevk edildi.

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GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 37 yaşındaki Neriman Sakallı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadının hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da feci olay! Metrobüs durağında sevgilisini öldüren adam sonra kendi kafasına sıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da feci olay! Metrobüs durağında sevgilisini öldüren adam sonra kendi kafasına sıktı - Son Dakika
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