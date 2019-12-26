İstanbul'da bir anaokulundaki

Büyükçekmece'de bir anaokulunda 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar uygulayarak hakaret ve darbettiği gerekçesiyle İngiliz öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mağdur E.K'nin annesi ve babası ile tarafların avukatları katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Minire Bilici Tutav, sanık R.K.R. hakkında yakalama emrinin henüz infaz edilmediğini belirtti.

Katılanların avukatı, yaşı küçük mağdurun tedavisini sürdüren uzman psikoloğun görüşünü mahkemeye sundu.

Psikoloğun raporunda, mağdur E.K. ile 15 kez görüşüldüğü, olayların çocukta travmatik stres tepkileri yarattığı belirtilerek, mağdurun kendisini güvende ve kontrolde hissetmek için çaba sarf ettiği aktarıldı. Raporda, akut stres bozukluğu yaşayan mağdurun benlik değerini destekleyecek oyun terapisi sürecine devam edildiği bildirildi.

Sanık R.K.R'nin avukatı da müvekkilinin savunmasının, yurt dışında olması nedeniyle oradaki bir mahkeme tarafından alınmasını talep ederek, yakalama emrinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun ceza miktarını göz önüne alarak, istinabe ile savunmasının alınması yönündeki talebin reddine, sanık hakkında yakalama emri infazının beklenilmesine karar verdi.

Öğretmen olan sanık R.K.R. hakkındaki idari soruşturma dosyanın bir suretinin istenilmesine hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, özel bir anaokulunun öğrencisi olan E.K'nin annesiyle bu yılın ocak ayında polise giderek, öğretmeni R.K.R. hakkında şikayette bulunduğu aktarılıyor.

İddianamede, sanık R.K.R'nin "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 5 yıl 9 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen dosya, görevsizlikle Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.