İstanbul'da bir anda bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

İstanbul'da bir anda bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak yağış hafif hafif etkisini göstermeye başladı

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde hafif hafif etkisini göstermeye başladı. Bir anda kısa süreli bastıran yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar bina altına ve saçakların altına yağıştan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yarından itibaren sağanak yağışın etkili olacağını açıklayarak vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarmıştı. İstanbul'da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde hafif hafif etkisini göstermeye başladı. Bir anda bastıran kısa süreli yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yağışın bastırmasının ardından bazı vatandaşlar ıslanmamak için koşar adımlarla binaların saçaklarına saklanmaya çalışırken, bazıları ise yoluna devam etti. Taksim Meydanında da etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar Kızılay çadırının altında yağışın dinmesini bekledi.

Öte yandan yağışın yanı sıra Şirinevler Meydanı'ndaki kaydedilen görüntülerde yetkililerin uyarılarına rağmen vatandaşların korona virüs tedbirlerine uymadıkları görüldü. Meydanda yürüyen bazı vatandaşların maske takmadığı, bazılarının ise maskeyi çenesinin altında takmaları dikkat çekti.