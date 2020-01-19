İstanbul'da bir apartta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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İstanbul'da bir apartta çıkan yangın söndürüldü

19 dakika önce

Beyoğlu ilçesinde bir apartta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da bir apartta çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Beyoğlu ilçesinde bir apartta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hüseyin Ağa Mahallesi Balo Sokağı'ndaki 3 katlı apartın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, apartta kalanları tahliye ettikten sonra müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında dumandan hafif şekilde etkilenen bir kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

Beyoğlu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:10 Kaynak: AA
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