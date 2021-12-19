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İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu - Son Dakika

İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu

19.12.2021 10:56

İstanbul Başakşehir'de bir AVM'de yaşanan olay sosyal medyada kısa süre içerinde gündeme oturdu. Yılbaşı öncesi AVM'nin girişine çam ağacı yerleştirilmesine tepki gösteren bir kadının "Ben bunu iterim, burada istemiyorum. Mesele burada kapanmayacak" sözleriyle güvenlik görevlileriyle yaşadığı tartışmaya ilişkin görüntülere çok sayıda yorum yapıldı.

Sosyal medya İstanbul Başakşehir'de bir AVM'de çıkan tartışmanın görüntülerini konuşuyor. Türkiye'de her yılbaşı öncesi yaşanan tartışmalara bir yenisini daha ekleyen videoda, bir kadının AVM'nin girişine yerleştirilen çam ağacına tepki gösterdiği anlar yer aldı.

"MESELE BURADA KAPANMAYACAK"

Yılbaşına günler kala AVM içine yerleştirilen çam ağacından rahatsız olduğunu ve kaldırılmasını istediğini belirten kadının güvenlik güçleriyle yaşadığı tartışma anında "Ben bunu iterim, burada istemiyorum. Mesele burada kapanmayacak" ifadelerini kullandığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kendisini sakinleştirmeye çalışan görevlilere direnen ve ağacı iteklemeye çalışan kadının isyanına ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı tartışma anına ilişkin videoyu paylaşarak yorum üstüne yorum yaptı.

İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu

Başakşehir, İstanbul, Yılbaşı, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu - Son Dakika
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