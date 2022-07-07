İstanbul'da bir avukat ile müvekkilini öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da bir avukat ile müvekkilini öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı

07.07.2022 12:24
İstanbul'da bir avukat ile müvekkilini öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da bir avukatı bürosunda, müvekkili olan kadını da iş yerinde öldüren şüpheli, hakkında açılan 900 bin liralık tazminat davası nedeniyle cinayetleri işlediğini söyledi.

İstanbul'da bir avukatı bürosunda, müvekkili olan kadını da iş yerinde öldüren şüpheli, hakkında açılan 900 bin liralık tazminat davası nedeniyle cinayetleri işlediğini söyledi.

Bakırköy Karlıktepe Mahallesi'nde bulunan hukuk bürosunda avukat Servet Bakırtaş'ı, ardından avukatın müvekkili Öznur Tufan'ı Büyükçekmece Spotçular Çarşısı'nda öldüren ve polis ekiplerince gözaltına alınan Abdullah T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetteki ifadesinde herhangi bir işte çalışmadığını belirten Abdullah T, maktul Öznur Tufan'ı 2000 yılından itibaren tanıdığını anlattı.

Öznur Tufan ve onun akrabası Burak Ocak ile aralarında dükkanlarını açtıkları tarihten itibaren tartışmalar çıktığını belirten Abdullah T, o tarihlerde bir tartışma sırasında darbedildiğini ifade etti.

Bunun üzerine silahla Burak Ocak'ı yaraladığı için 8,5 yıl hapis cezası aldığını ve 4 yıl 2 ay 10 gün cezaevinde yattığını aktaran Abdullah T, cezaevindeyken evini satıp vergi borcunu ödediğini ve Ocak'ın hastane masraflarını karşıladığını öne sürdü.

"Cinayet için bugünü özellikle seçtim"

Şüpheli Abdullah T, cezaevinden çıktıktan sonra maktulün kendisi hakkında 900 bin liralık tazminat davası açtığını, ablasına sattığı ev ile maaşına haciz yazısı geldiğini kaydetti.

Şüpheli Abdullah T, intihar etmek amacıyla 2019 yılında silah aldığını savunarak, "Ancak benim ve ablamın üzerine aşırı gelmeleri üzerine avukat Servet Bakırtaş ve Burak Ocak'ı öldürmeye karar verdim. Mahkemeler adli tatile giriyordu, Kurban Bayramı tatili de araya girdiğinden avukatı bulamayacağımı düşünerek, cinayet için bugünü özellikle seçtim. Sabah kalktım, 12.30 gibi Servet Bakırtaş ve Burak Ocak'ı öldürmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

Öldürmeden önce maktulden su istemiş

Yaya olarak maktul Servet Bakırtaş'ın ofisine gittiğini anlatan Abdullah T, "Önce tanır gibi oldu. Bir bardak su istedim verdi. O sırada elimde bulunan poşet içindeki tabancayı çıkardım, mermiyi ağzına verdim. 'Beni tanıdın mı? Ben Abdullah' dedim. O anda duraksadı. 'Beni mahvettin, ocağımı söndürdün, benden ne istediniz' dedim. Kımıldanmaya başladı. Bana doğru hareket edince iki el ateş ettim. Servet Bakırtaş yüz üstü yere kapaklandı. Silahı elimdeki poşete koydum, ofisin kapısını kapattım." ifadelerini kullandı.

Buradan çıktıktan sonra taksiyle Büyükçekmece'deki Spotçular Çarşısı'na gittiğini ve Öznur Tufan'ı mobilyacıda görünce herhangi bir şey demeden direkt ateş ettiğini aktaran şüpheli Abdullah T, çıkışta esnafın kendisine müdahale ederek yere düşürdüğünü ve ardından gelen polislere teslim ettiklerini söyledi.

Abdullah T, olay nedeniyle pişman olduğunu iddia ederek, "İki cinayeti de tamamen kendim gerçekleştirdim. Herhangi kimseden talimat almadım. Burak Ocak'ı görseydim onu da öldürecektim. Olay sonrası yakalanmasaydım kaçabildiğim kadar kaçacaktım." dedi.

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Kaynak: AA

Büyükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir avukat ile müvekkilini öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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