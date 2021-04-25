Bir ayda 7 iş yerini soyduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şişli ve Kağıthane'de bir ay içerisinde 7 farklı iş yerinde hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, 23 Mart-22 Nisan'da Şişli ve Kağıthane'de 7 ayrı iş yerine hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte detaylı inceleme yapan ekipler, hırsızlığı O.T.Y'nin (32) yaptığını tespit etti.

Şüpheli, Şişli Kuştepe Mahallesi'nde bekçiler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen O.T.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.