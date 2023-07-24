Utanç vesikası! Bakıma muhtaç kişiye çektirdiği eziyeti videoya aldı

İstanbul'da Silivri'de hizmet verdiği öne sürülen bir bakımevinde çekilen görüntüler büyük tepki çekti. Bahsi geçen görüntüler bir hasta bakıcının yatalak hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görülüyor.

"DOĞRU SÖYLE BENİ SEVİYOR MUSUN?"

Görüntüler bahsi geçen hemşire, yatalak hastanın başına geçerek "Doğru söyle beni seviyor musun?" diyerek hastanın yüzüne tokat atıyor. Bu sırada hasta güçlükle "Evet" yanıtını verirken, o anları görüntüleyen bir diğer hemşirenin ise gülme sesleri videoya yansıdı.

ELİYLE HASTAYA BASKI UYGULADI

Görüntülerin devamında da fiziksel eylemlerine devam eden hemşire, eliyle hastaya baskı uyguladı. Söz konusu kurumdan olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, Silivri'deki bir engelli bakımevi hakkında soruşturma başlatıldığını, bakım merkezinin faaliyetlerine son verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

BAKIM MERKEZİ KAPATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, skandal görüntüler sonrası açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul'da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Silivri'de özel bir bakımevinde meydana gelen olayın paylaşılmasının ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunmuştur.

Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."