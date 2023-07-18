İstanbul'da bir bakkalın sigara fiyatıyla ilgili sözleri tartışma yarattı - Son Dakika
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İstanbul'da bir bakkalın sigara fiyatıyla ilgili sözleri tartışma yarattı

18.07.2023 13:10

İstanbul'da bir bakkaldan sigara alan ve fiyatı pahalı bulan gurbetçi vatandaşa, Türk esnafın söylediği sözler gündem oldu. Bakkal esnafı, sigara fiyatı üzerinden Türkiye ile Fransa'yı kıyaslayan genç kıza, 'Bu bizim için pahalı, sizin için ucuz.' diyerek yanıt verdi. Olay sosyal medyada da tartışma yarattı.

İstanbul'daki bir bakkaldan sigara alan ve fiyatı pahalı bulan gurbetçi vatandaşa, Türk esnafın söylediği sözler gündem oldu. Bakkal esnafı, sigara fiyatı üzerinden Türkiye ile Fransa'yı kıyaslayan genç kıza, "Bu bizim için pahalı, sizin için ucuz." diyerek yanıt verdi.

"SANA UCUZ GELMESİ LAZIM"

Fransa'da ortalama 10 euro olan sigarayı Türkiye'de 46 liraya alan gurbetçi vatandaş fiyatlardan yakınınca bakkal esnafı, "Sen parayı orada alıyorsun, burada harcıyorsun. Sana ucuz gelmesi lazım. Bu bizim için pahalı, sizin için ucuz. 10 euro yaklaşık 300 lira yapıyor." dedi.

BAZI KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Paylaşılan video sosyal medyada gündem olurken bazı kullanıcılar, genç kızın yaptığı euro-TL hesabına tepki gösterdi.

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