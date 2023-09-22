İstanbul'da oltayla tutulan balığa araba çarptı - Son Dakika

İstanbul'da oltayla tutulan balığa araba çarptı

Son Güncelleme: 22.09.2023 19:06

İstanbul Boğazı'ndan balık tutan bir kişinin, oltayla çektiği balık akan trafiğin arasında fırladı. O sırada yoldan geçen bir araç, balığı ezerek telef etti.

İstanbul'dan ilginç bir görüntü geldi. Boğaz'da balık tutan bir kişinin denizden çektiği balığa araba çarptı. Balık, üzerinden geçen arabanın altında kalarak telef oldu.

Sahil kenarında balık tutan bir vatandaş, oltasını hızlı bir şekilde çekince ilginç anlar yaşandı. Vatandaşın tutmuş olduğu palamut yola fırladı. Balık, geçen araçların altında kaldı.

Balığın ilginç bir şekilde telef olduğu o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3. Sayfa

İstanbul Boğazı, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da oltayla tutulan balığa araba çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da oltayla tutulan balığa araba çarptı - Son Dakika
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