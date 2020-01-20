İstanbul'da bir binada çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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İstanbul'da bir binada çıkan yangın hasara yol açtı

6 saat önce

Arnavutköy ilçesinde, bir binanın üçüncü katında çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul'da bir binada çıkan yangın hasara yol açtı, System.String[]

Arnavutköy ilçesinde, bir binanın üçüncü katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nenehatun Mahallesi Ayçiçek Sokağı'ndaki bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın dolayısıyla binada hasar oluştu.

Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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