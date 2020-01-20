Son Dakika › Güncel › İstanbul'da bir binada çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
İstanbul'da bir binada çıkan yangın hasara yol açtı
6 saat önce
Arnavutköy ilçesinde, bir binanın üçüncü katında çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:18 Kaynak: AA
Arnavutköy ilçesinde, bir binanın üçüncü katında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Nenehatun Mahallesi Ayçiçek Sokağı'ndaki bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın dolayısıyla binada hasar oluştu.
Son Dakika Trump'ın avukatlarından Senato'ya "Başkan'ı hızlıca aklayın" çağrısı Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi