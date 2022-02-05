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İstanbul'da bir binada çıkan yangında mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı - Son Dakika

İstanbul'da bir binada çıkan yangında mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

05.02.2022 11:12
İstanbul'da bir binada çıkan yangında mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

İstanbul Bahçelievler'de bir binada çıkan yangında mahsur kalan 14 kişi kurtarılırken, 4 kişi dumandan etkilendi.

İstanbul Bahçelievler'de bir binada çıkan yangında mahsur kalan 14 kişi kurtarılırken, 4 kişi dumandan etkilendi.

Zafer Mahallesi Tekke Sokak'taki 5 katlı binanın bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında binanın merdiven boşluğu dumanla doldu.

Bunun üzerine üst katlarda ikamet eden bina sakinleri, içeride mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar da binanın terasına çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 14 bina sakinini merdivenle tahliye etti. Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

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Zafer Mahallesi, Bahçelievler, İstanbul, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir binada çıkan yangında mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bir binada çıkan yangında mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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