İstanbul'da bir cam imalathanesinde patlama - Son Dakika

İstanbul'da bir cam imalathanesinde patlama
6 saat önce
Ümraniye Dudullu'da bir cam imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
Ümraniye Dudullu'da bir cam imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
(İHA)
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