İstanbul'da bir cam imalathanesinde patlama - Son Dakika
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İstanbul'da bir cam imalathanesinde patlama

6 saat önce

Ümraniye Dudullu'da bir cam imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

İstanbul'da bir cam imalathanesinde patlama, System.String[]

Ümraniye Dudullu'da bir cam imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
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