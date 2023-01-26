Çöp evde 3 kardeş çıplak ve halsiz şekilde bulundu! Anne ve baba gözaltında - Son Dakika
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Çöp evde 3 kardeş çıplak ve halsiz şekilde bulundu! Anne ve baba gözaltında

26.01.2023 14:07
Çöp evde 3 kardeş çıplak ve halsiz şekilde bulundu! Anne ve baba gözaltında

İstanbul'da çöpe dönmüş evde yaşları sırasıyla 3,4 ve 7 olan 3 çocuk çıplak ve halsiz şekilde bulundu. Annenin 25 gün önce evi terk ettiği, babanın ise çocuklara ara bir yemek verdiği belirtildi. Konuyla ilgili anne ve baba gözaltına alındı.

İstanbul Eyüpsultan'da çöp ev olarak kullanılan bir adres ekiplere ihbar edildi. Polisle birlikte eve giden sosyal hizmetler birimleri, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü.

3 ÇOCUK BULDULAR

Ekipler evde Umut (3), Eymen (4) ve Reşit (7) isimli 3 çocuk buldu. Çöp evde çıplak halde bulunan çocuklar, kıyafet giydirilerek hastaneye götürüldü. Bakımsız kaldıkları öğrenilen çocuklar burada tedaviye alındı.

ANNE EVİ TERK ETMİŞ

Sözcü'de yer alan habere göre evin her yerinde çöp vardı ve lağım kokuyordu. Komşular, çocukların annesinin 25 gün önce evi terk ettiğini, babanın ise ara sıra uğrayarak yemek bıraktığını söyledi. Olayın ortaya çıkmasının ardından baba ve anne gözaltına alındı. Savcılığın babanın akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor istediği, annenin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Babanın ifadesinde, "Sokakta işe yarayan şeyleri topluyoruz, çocukların üzerini giydiriyoruz ama kendileri çıkarıyor" dediği aktarıldı.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Hastanede tedavilerinin ardından Aile ve Sosyal Politika Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce korumaya alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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