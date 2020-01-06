İstanbul'da bir eve silahla ateş açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da bir eve silahla ateş açıldı - Son Dakika

İstanbul'da bir eve silahla ateş açıldı

6 saat önce

Esenyurt ilçesinde, bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı.

İstanbul'da bir eve silahla ateş açıldı, System.String[]

Esenyurt ilçesinde, bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi, Sema Sokağı'ndaki bir eve araç içinden ateş edildi.

Tüfekten çıkan mermi, çocuk odasının camına isabet etti. Parçalanan cam nedeniyle o sırada odada bulunan Suriye uyruklu 16 yaşındaki Halit A.A. kolundan yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Halit A.A, sağlık ekiplerince Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak olay yerinde inceleme başlattı.

Necip Fazıl Kısakürek, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehir şehir gezen çift, kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
16 yaşındaki genç, çocuk odasında televizyon izlerken bir anda kanlar içerisinde kaldı İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı

Son Dakika Haberleri
04:30 ZEYTİNBURNU'NDA DEVRİLEN AĞAÇ YOLU TAMAMEN KAPATTI - Son Dakika
04:30 Askerden izne geldi, plakasız motosiklet ile polisten kaçmaya çalıştı - Son Dakika
04:29 Yaraladığı kişiyi kahvehanede öldürmeye çalıştığı saldırı anı kamerada - Son Dakika
04:29 ATAŞEHİR'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR ATÖLYENİN ÇATISINI UÇURDU - Son Dakika
04:29 Askerden izne geldi, plakasız motosiklet ile polisten kaçmaya çalıştı - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 04:42:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da bir eve silahla ateş açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]