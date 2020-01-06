İstanbul'da bir eve silahla ateş açıldı - Son Dakika
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İstanbul'da bir eve silahla ateş açıldı

6 saat önce

Esenyurt ilçesinde, bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı.

Esenyurt ilçesinde, bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi, Sema Sokağı'ndaki bir eve araç içinden ateş edildi.

Tüfekten çıkan mermi, çocuk odasının camına isabet etti. Parçalanan cam nedeniyle o sırada odada bulunan Suriye uyruklu 16 yaşındaki Halit A.A. kolundan yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Halit A.A, sağlık ekiplerince Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak olay yerinde inceleme başlattı.

İstanbul'da bir eve silahla ateş açıldı

Necip Fazıl Kısakürek, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:11 Kaynak: AA
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