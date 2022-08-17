İstanbul'da bir garip hırsızlık: Apartmanın tabelasını çaldı - Son Dakika
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İstanbul'da bir garip hırsızlık: Apartmanın tabelasını çaldı

17.08.2022 21:40

İstanbul'da bir garip hırsızlık: Apartmanın tabelasını çaldı Çağlayan'da bir şahıs bina girişindeki duvarda duran tabelayı çaldı Polisin yakaladığı hırsız gözaltına alındı Kağıthane'de bir şahıs, sokaktaki bir binanın girişindeki duvarda duran metal isim tabelasını çaldı.

İstanbul'da bir garip hırsızlık: Apartmanın tabelasını çaldı

Çağlayan'da bir şahıs bina girişindeki duvarda duran tabelayı çaldı

Polisin yakaladığı hırsız gözaltına alındı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir şahıs, sokaktaki bir binanın girişindeki duvarda duran metal isim tabelasını çaldı. İlginç hırsızlık kameralara yansırken emniyette 15 suç kaydı bulunan hırsız, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde geçtiğimiz ay saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahıs sokaktaki bir binanın girişinde asılı olan metal tabelayı fark etti. Şahıs ardından uzandığı tabelayı saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Tabelayı yerinde göremeyen vatandaşlar güvenlik kamera görüntüsünü incelemeye aldı. Tabelanın çalındığı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kağıthane polisi tabela hırsızını yakaladı

İhbar üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro polisleri, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda tabelayı çalan şahsın, emniyette çeşitli suçlardan 15 kaydı bulunan Ahmet Can A. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda şahıs Taşocağı Caddesi üzerinde yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından "açlıktan hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Kağıthane, Çağlayan, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bir garip hırsızlık: Apartmanın tabelasını çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da bir garip hırsızlık: Apartmanın tabelasını çaldı - Son Dakika
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