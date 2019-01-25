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İstanbul'da Bir Garip Olay Kamerada

3 saat önce

İstanbul'da bir garip olay kamerada Merter'de kimliği belirsiz bir şahıs eline aldığı taşı park halindeki araca fırlattı Görüntüyü izleyen vatandaşlar ne sebeple yapmadığına anlam veremediİSTANBUL - Merter'de akşam saatlerinde kimlik belirsiz bir şahıs, park halindeki kargo aracına yerden...

İstanbul'da bir garip olay kamerada
Merter'de kimliği belirsiz bir şahıs eline aldığı taşı park halindeki araca fırlattı
Görüntüyü izleyen vatandaşlar ne sebeple yapmadığına anlam veremedi

İSTANBUL - Merter'de akşam saatlerinde kimlik belirsiz bir şahıs, park halindeki kargo aracına yerden aldığı taşı fırlattı. Ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binen şahıs, kayıplara karıştı. Araçta meydana gelen zararı sebebini anlamak için güvenlik kamera görüntülerine bakan sahibi şoke oldu.
Olay, geçtiğimiz 13 Aralık Perşembe günü saat 23.26 sıralarında Güngören Merter Mehmet Mesih Özmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde sokak üzerinde aracını durduran şahıs, aşağıya indi. Bir süre çevreye bakınan şahıs, ardında yerden aldığı bir taşı park halindeki kargo aracına fırlattı. Ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binen zanlı, olay yerinden uzaklaştı. Aracını çalıştırmak için sabah sokağa gelen sürücü, camda meydana gelen hasarı görünce bir anlam veremedi. Aracına nasıl zarar geldiğini anlamak için güvenlik kamera görüntülerini izleyen sürücü, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Kamera görüntülerini alan araç sahibi, polis merkezine giderek kimliği belirsiz şahıs hakkında şikayetçi oldu.
O garip olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilden inerek çevrede yürüyor. Bir süre sonra yerden taş alan şahıs, park halindeki aracın camına fırlatıyor.
Polis, araca ızrar veren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

Polis, İstanbul, 3. Sayfa
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