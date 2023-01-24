İstanbul'da bir garip silahlı saldırı: Oyun oynarken adam vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da bir garip silahlı saldırı: Oyun oynarken adam vurdu

24.01.2023 10:12

Şişli'de kafeteryada oyun oynayan 4 şahıstan biri, içeriye giren genci silahla bacağından vurdu.

Şişli'de kafeteryada oyun oynayan 4 şahıstan biri, içeriye giren genci silahla bacağından vurdu. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganın kimliğini kaçarken düşürdüğü cep telefonundan tespit etti. Şahısların oynamak için kullandığı okey taşından da parmak izi alındığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde 4 arkadaş cadde üzerindeki kafeteryaya gelerek masaya oturdu. Şahıslar ardından oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra içeriye giren M.B., şahıslara doğru yaklaştı. O esnada şahıslardan biri silahını çıkartarak M.B.'ye ateş açtı. Saldırı sonucu M.B., sağ bacağından yaralanarak yere yığılırken, saldırganlar ise koşarak kaçtı.

Oyun oynarken gelen genci vurdu

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Saldırganı kaçarken cep telefonunu düşürdü

Kafeteryada güvenlik kamerası olmaması nedeniyle çevredeki kamera görüntüleri incelemeye alan ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis ekipleri, şahıslardan birinin kaçarken cep telefonunu düşürdüğünü fark etti. Telefonu incelemeye alan polis, saldırganın kimliğini bu şekilde tespit etti. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri de, okey oyunu oynayan şahısların kullandığı taşlardan da parmak izi aldığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Oyun oynarken adam vurup kaçan şahsı, okey taşının üzerindeki parmak izi ele verdi Oyun oynarken adam vurup kaçan şahsı, okey taşının üzerindeki parmak izi ele verdi İstanbul'da 'Kara' lakaplı torbacı baskınla yakalandı: Yarım milyonluk uyuşturucu çıktı İstanbul'da 'Kara' lakaplı torbacı baskınla yakalandı: Yarım milyonluk uyuşturucu çıktı

Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bir garip silahlı saldırı: Oyun oynarken adam vurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:58 Son Dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: EYT düzenlemesi bu hafta Meclis'e gelir diye düşünüyorum
11:30 Dışişleri Bakanlığı'ndan, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa sert tepki: Aşağılık bir eylem
11:57 Galatasaray taraftarının dünya başına yıkıldı! Icardi rüyası sona eriyor
11:44 Yalı Çapkını'nda Ferit'in yasak aşkını eve getirmesi izleyicileri çileden çıkardı: Artık izlemeyeceğim
11:24 Bahçeli, 14 Mayıs olarak açıklanan seçim tarihini yanlış telaffuz etti
11:23 Elif Karlı, cezaevinde ölen eşinin toprağı kurumamış mezarını paylaştı: Aldılar benden
11:18 Uğur Mumcu'nun kızından dikkat çeken mesaj: 30 yıl önce 11 yaşındaydım, 41 yaşımdayım, halen bombayı koyanı ve emri vereni bilmiyoruz
11:17 Fenerbahçe'nin yeni transferi için efsane futbolcudan olay yorum: Futbolu bırakmalı
11:05 Bahçeli'den kapatma davasının ertelenmesi talebine tepki: HDP vakit kaybetmeden kapatılmalı
11:02 Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na dev zam! Yeni sözleşmedeki çıkış maddesi çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2023 12:24:58. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da bir garip silahlı saldırı: Oyun oynarken adam vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement