İstanbul'da bir gecede 747 kişiye 1 milyon 729 bin TL ceza - Son Dakika

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren uygulanan ve bugün sabah saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye toplam 1 milyon 729 bin 723 TL ceza yazıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün akşam saatlerinden itibaren uygulanan ve bugün sabah saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasında ne kadar kişiye ceza yazıldığını açıkladı. Vali Yerlikaya, denetimlerde 747 kişiye 1 milyon 729 bin 723 TL ceza yazıldığını duyurdu. "Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diyen Vali Yerlikaya, "Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL