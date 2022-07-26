Yakındaki bir dükkanda çalışan ve sağlık meslek lisesi mezunu olduğu öğrenilen Saliha Arslan, hemen gencin yanına gelerek ilk yardımda bulundu. Çevredekilerin de yardımıyla hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da bir genç boğazından bıçaklanarak yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.