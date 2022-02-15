Bir günde 3 hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da, aynı günde 3 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çekmeköy, Sancaktepe ve Kadıköy'de 7 Şubat'ta gerçekleşen 3 hırsızlık olayının faillerini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlıkların 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Zanlıların Çekmeköy'deki bir iş yerine camı taşla kırarak girdikleri, Kadıköy'de de hırsızlık yaptıkları iş yerinden aldıkları malzemeleri otomobile yükledikleri belirlendi.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüpheliler Emircan K. (19) ve Rıdvan İ'yi (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.