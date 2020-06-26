İstanbul'da bir ilk: Madde bağımlılarının tedavisi için 'Bağımsızlık Köyü' açıldı - Son Dakika

İstanbul'da bir ilk: Madde bağımlılarının tedavisi için 'Bağımsızlık Köyü' açıldı

Kemerburgaz'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği iş birliği ile yapılan madde bağımlılarının tedavisi için hizmet verecek olan "Bağımsızlık Köyü" açıldı.

Kemerburgaz'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği iş birliği ile yapılan madde bağımlılarının tedavisi için hizmet verecek olan "Bağımsızlık Köyü" açıldı. "Değişim Seninle Mümkün" sloganıyla yola çıkılan projenin İstanbul'da aynı zamanda bir ilk olma özelliği taşıdığı da belirtildi.

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Yaklaşık bir yıl önce Kemerburgaz'da inşaatına başlanan "Bağımsızlık Köyü" projesi, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde açıldı. "Bağımsızlık Köyü'nde Değişim Seninle Mümkün" isimli proje, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği iş birliği ile gerçekleştirildi. Açılışa İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akceviz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürü Necmi Sultani, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri İsmail Erkam, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve çok sayıda vatandaş vatandaş katıldı.Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün belirlediği 14-29 yaş arası kişiler 'Bağımsızlık Köyü'nde terapi görecek ve konunun uzmanlarından destek alacak.

İSTANBUL'DA BİR İLK

İstanbul'da ilk olma özelliği taşıyan projede verilecek olan eğitimler, uygulamalar, atölye ve rehabilitasyon çalışmaları madde bağımlılarının tedavisi için uygulanacak. 14 bin 970 metrekare alan üzerine kurulan Bağımsızlık Köyü'nde drama ile etkin eğitim, beden dili, çiçek aranjmanı, yemek yapımı, yaratıcı drama ve müzik atölyeleri eğitimleri gibi birçok alanda çalışmalar sağlanacak.

TÜRKİYE'DE TARIMLA TERAPİ YÖNTEMİNİN RESMİ KURUMLARDA KULLANILACAĞI İLK PROJE

Madde bağımlıları için yurt dışında sıklıkla kullanılan, tarımla terapi yöntemi Türkiye'de de 'Bağımsızlık Köyü' ile kullanılmaya başlandı. Türkiye'de resmi kurumlarda ilk kez kullanılacak olan tarım terapisinde madde bağımlılarına Park, Bahçe ve Koruların Bakımı, Organik Tarım ve Sebze Fidesi Üretimi alanlarında eğitimleri verilecek.

"ÖNEMLİ OLAN İNSANLARI KAZANMAKTIR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, "önemli olan insan kazanmaktır" diyerek, "Güzel bir girişim ilk olması sebebiyle önemli. Eyüp Belediyesi bir öncülüğe imza attı. Yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Başarılı olmasını temenni ediyorum. Başarılı olacağından da bir şüphem yok. Burada önemli olan insanları kazanmaktır. Sadece cezalandırmak değildir. Ben buradan fayda görecek insanların sayısının çok yüksek olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese ayrı ayrı şükranlarımı sünüyorum" dedi.

"AMACIMIZ İNSANLARIN BİR ŞEYE BAĞIMLI OLMASINDAN KURTARMAKTIR"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Bağımsızlık Köyü" ile ilgili şunları söyledi: "Buradaki amacımız insanların bir şeye bağımlı olmasından kurtarmaktır. İnsanları ne sorunları varsa bir şeylere bağımlı. Bu bağımlılıktan da kurtulmak için İlaçla uyuştur sistemi ile değil de kendimizi toprağa tekrar döndürüp tarım ve toprağın İnsanların tedavisi nasıl etkili olduğunu İspat etmek amacımız. Çocuklar burada üretecek, ürettiğini satacak ve böylece bir dönüşüm yaşanacak. Burada en güzel şey üretim yapıyor olmaları ve ürettiklerini kamu ile paylaşıyor olmaları"


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir ilk: Madde bağımlılarının tedavisi için 'Bağımsızlık Köyü' açıldı - Son Dakika

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