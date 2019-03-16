İstanbul'da Bir İngiliz Semazen
1 saat önce
Babasını kaybettikten sonra düştüğü manevi boşluktan İslam'ı kabul ederek çıkan 53 yaşındaki İngiliz vatandaşı Cemal Jones, Mevleviliğe ilgi duyarak yerleştiği İstanbul'da sema ediyor.
Babasını kaybettikten sonra düştüğü manevi boşluktan İslam'ı kabul ederek çıkan 53 yaşındaki İngiliz vatandaşı Cemal Jones, Mevleviliğe ilgi duyarak yerleştiği İstanbul
'da sema ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:00 Kaynak: Youtube
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