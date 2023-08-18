İstanbul'da bir kadın balkonda çırılçıplak twerk yaptı - Son Dakika

İstanbul'da bir kadın balkonda çırılçıplak twerk yaptı

Son Güncelleme: 18.08.2023 10:14

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Videoda genç bir kadının balkonda çıplak halde dans ettiği anlar yer aldı. Görüntülerde kadının çevre apartmanlara ve yoldan geçen vatandaşlara aldırış etmeden twerk yaptığı ve daha sonra içeri girdiği görülüyor.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İnternete düşen videoda genç bir kadının balkonda çıplak halde dans ettiği anlar yer aldı.

BALKONDA ÇIPLAK TWERK YAPTI

Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde son dönemdeki twerk akımına uyan bir kadının, evinin balkonuna çıplak halde çıkarak dakikalarca dans ettiği görülüyor.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDEN DANS EDİP İÇERİ GİRDİ

Yoldan geçen bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde genç kadının çevre apartmanlara ve yoldan geçen vatandaşlara aldırış etmeden bir süre twerk yaptığı ve daha sonrasında içeri girdiği anlar yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel

Sosyal Medya, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir kadın balkonda çırılçıplak twerk yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bir kadın balkonda çırılçıplak twerk yaptı - Son Dakika
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