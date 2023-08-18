İstanbul'da bir kadın balkonda çırılçıplak twerk yaptı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İnternete düşen videoda genç bir kadının balkonda çıplak halde dans ettiği anlar yer aldı.

BALKONDA ÇIPLAK TWERK YAPTI

Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde son dönemdeki twerk akımına uyan bir kadının, evinin balkonuna çıplak halde çıkarak dakikalarca dans ettiği görülüyor.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDEN DANS EDİP İÇERİ GİRDİ

Yoldan geçen bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde genç kadının çevre apartmanlara ve yoldan geçen vatandaşlara aldırış etmeden bir süre twerk yaptığı ve daha sonrasında içeri girdiği anlar yer aldı.