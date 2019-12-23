İstanbul'da bir kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da bir kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

İstanbul'da bir kadın evinde ölü bulundu

6 saat önce

Esenyurt'ta, 36 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.

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Esenyurt'ta, 36 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi İskete Sokağı'ndaki evine giden eş, karısı Nihal Ç'nin kapıyı açmaması üzerine komşularıyla çilingir çağırdı.

Kapının açılmasıyla içeri girenler, 3 çocuk annesi Nihal Ç'nin çocuklarının odasında hareketsiz yattığını görerek, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nihal Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Hürriyet Mahallesi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:56 Kaynak: AA
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