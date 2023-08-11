İstanbul'da Bir Kadını Gözetleyen Şahıs Kendini Tatmin Ederken Görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul'da Bir Kadını Gözetleyen Şahıs Kendini Tatmin Ederken Görüntülendi

11.08.2023 00:02

İstanbul Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde bir kadını gözetleyen ve kendini tatmin eden bir şahıs, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının olaydan haberi olmaması nedeniyle emniyete şikayette bulunulmadı. Görüntüleri çeken kişi ise polise ihbarda bulunmadan sosyal medyada paylaştı.

İstanbul'da evin penceresinden bir kadını gözetleyen şahıs, kendini tatmin ederken görüntülendi. Mide bulandıran o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, günün akşam saatlerinde evde olan bir kadına bakıp kendini tatmin edip ardından da hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

İHBAR ETMEK YERİNE GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI

Kadının olaydan haberi olmamasından dolayı emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi. Görüntüleri kayda alan şahıs durumu polis ekiplerine ihbar etmezken, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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İstanbul, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk İstanbul'da Bir Kadını Gözetleyen Şahıs Kendini Tatmin Ederken Görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Bir Kadını Gözetleyen Şahıs Kendini Tatmin Ederken Görüntülendi - Son Dakika
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