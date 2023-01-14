Sultangazi'de 26 Kasım 2022 tarihinde kucağında bebeğiyle yürüyen Hatice H, kimliği belirsiz kişi tarafından silahla başından vurulmuş, kadın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kadını takip ettikleri belirlenen şüpheliler ise geldikleri otomobille kaçmıştı. Maktulün 2'si kız 3 çocuğu ise devlet kurumlarınca koruma altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Sultangazi, Jandarma, İstanbul, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da bir kadını öldüren zanlı Suriye sınırında yakalandı - Son Dakika

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