İstanbul'da bir kadını öldüren zanlı Suriye sınırında yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da bir kadını öldüren zanlı Suriye sınırında yakalandı

14.01.2023 12:57
İstanbul'da bir kadını öldüren zanlı Suriye sınırında yakalandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kadını silahla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli Suriye sınırında yakalandı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kadını silahla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli Suriye sınırında yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Kasım 2022'de Suriye uyruklu Hatice H'nin Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde kucağında bebeğiyle yolda yürürken silahla öldürülmesiyle ilgili aranan maktulün erkek kardeşi Arif H'nin (22) Suriye'ye geçeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli, jandarma ekiplerince sınır hattı geri bölgesinde yapılan operasyonla yakalandı.

Arif H, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sultangazi'de 26 Kasım 2022 tarihinde kucağında bebeğiyle yürüyen Hatice H, kimliği belirsiz kişi tarafından silahla başından vurulmuş, kadın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kadını takip ettikleri belirlenen şüpheliler ise geldikleri otomobille kaçmıştı. Maktulün 2'si kız 3 çocuğu ise devlet kurumlarınca koruma altına alınmıştı.

Kaynak: AA
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Sultangazi, Jandarma, İstanbul, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir kadını öldüren zanlı Suriye sınırında yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da bir kadını öldüren zanlı Suriye sınırında yakalandı - Son Dakika
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