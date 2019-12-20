İstanbul'da bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İstanbul'da bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Fatih'te bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

Fatih'te bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Balat'ta geçen hafta sabah saatlerinde işe giden S.K'nin, bir kişinin tacizine uğradığı ve mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, H.P'yi Balat'ta saklandığı çatı katında gözaltına aldı.

Kasten yaralama ve intihara teşebbüsten suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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