İstanbul'da bir kafede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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İstanbul'da bir kafede çıkan yangın söndürüldü

19 dakika önce

Esenyurt ilçesindeki bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da bir kafede çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Esenyurt ilçesindeki bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bağlarçeşme Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'ndaki bir kafenin nargile salonunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında kafede bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, bazı kişiler dumandan etkilendi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle kafede hasar meydana geldi.

Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:14 Kaynak: AA
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