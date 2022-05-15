İstanbul'da bir kamyonun açık kalan dorsesi alt geçide çarptı - Son Dakika
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İstanbul'da bir kamyonun açık kalan dorsesi alt geçide çarptı

15.05.2022 00:25

İstanbul Pendik'te açık kalan dorsesi alt geçide çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

İstanbul Pendik'te açık kalan dorsesi alt geçide çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Liman Caddesi'nden Sahil Bulvarı istikametine giden Mustafa Tunç idaresindeki 14 EB 926 plakalı hafriyat kamyonunun açık kalan dorsesi, Marmaray Tersane İstasyonu alt geçidine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle lastikleri patlayan kamyonun kupası yerinden ayrılarak ters döndü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü mahallinde sıkışarak yaralanan Mustafa Tunç, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Tunç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Pendik Limanı'na girişler geçici olarak durduruldu. Kamyonun vinç yardımıyla geçitten çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da bir kamyonun açık kalan dorsesi alt geçide çarptı
İstanbul'da bir kamyonun açık kalan dorsesi alt geçide çarptı
İstanbul'da bir kamyonun açık kalan dorsesi alt geçide çarptı
İstanbul'da bir kamyonun açık kalan dorsesi alt geçide çarptı
İstanbul'da bir kamyonun açık kalan dorsesi alt geçide çarptı

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Pendik'te dorsesi açılan kamyon alt geçide çarptı: 1 yaralı Pendik'te dorsesi açılan kamyon alt geçide çarptı: 1 yaralı Hafriyat Kamyonu Yunus Ekibine Çarptı: Bir Polis Şehit, Bir Polis Yaralı Hafriyat Kamyonu Yunus Ekibine Çarptı: Bir Polis Şehit, Bir Polis Yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir kamyonun açık kalan dorsesi alt geçide çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bir kamyonun açık kalan dorsesi alt geçide çarptı - Son Dakika
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