İstanbul'da bir kamyonun açık kalan dorsesi alt geçide çarptı - Son Dakika

İstanbul Pendik'te açık kalan dorsesi alt geçide çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Liman Caddesi'nden Sahil Bulvarı istikametine giden Mustafa Tunç idaresindeki 14 EB 926 plakalı hafriyat kamyonunun açık kalan dorsesi, Marmaray Tersane İstasyonu alt geçidine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle lastikleri patlayan kamyonun kupası yerinden ayrılarak ters döndü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü mahallinde sıkışarak yaralanan Mustafa Tunç, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Tunç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Pendik Limanı'na girişler geçici olarak durduruldu. Kamyonun vinç yardımıyla geçitten çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.