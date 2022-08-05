Ekmek makinesinde BAE'ye uyuşturucu hap sevkiyatı polise takıldı

BAE'ye gönderilecek ekmek dilimleme makinesinde 75 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da bir kargo şirketinin Bağcılar şubesine yapılan operasyonda, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilmek istenen ekmek dilimleme makinesine gizlenmiş 75 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo firmasının Bağcılar şubesinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye uyuşturucu hap gönderileceği istihbaratına ulaştı. Elde edilen istihbaratı hemen değerlendiren narkotik polisi, söz konusu kargo şubesine dün saat 17.20 sıralarında operasyon düzenledi. Uyuşturucuya duyarlı hassas burunlu "Bozo" adlı dedektör köpekle yapılan baskında kargo deposu didik didik arandı.

Aramalarda, dedektör köpek naylona sarılı bir makine paketine tepki verdi. Köpeğin verdiği tepki üzerine paket incelemeye alındı. Yapılan kontrollerde ekmek dilimleme makinesi içerisine zulalanmış 75 bin captagon hap ele geçirildi.

Uyuşturucu haplara el konulurken, polis gönderiyi yapan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Kargo şubesinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen emniyet ekipleri, zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı.