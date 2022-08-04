Kargoyla İngiltere'ye uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika
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Kargoyla İngiltere'ye uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

04.08.2022 09:18
Kargoyla İngiltere'ye uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

İstanbul'da bir kargo şirketinin Şişli şubesine yapılan operasyonda, İngiltere'ye gönderilmek istenen ayna çerçevesine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da bir kargo şirketinin Şişli şubesine yapılan operasyonda, İngiltere'ye gönderilmek istenen ayna çerçevesine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo firmasının Şişli şubesinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya uyuşturucu madde gönderileceği istihbaratını aldı. Alınan ihbarı değerlendiren emniyet ekipleri, söz konusu kargo şubesine dün saat 15.00 sıralarında operasyon düzenledi. Uyuşturucuya duyarlı hassas burunlu "Işın" ve "Gold" adlı dedektör köpeklerle yapılan baskında kargo deposu didik didik arandı.

Aramalarda, dedektör köpek gönderici bilgisi A.A.F., alıcı bilgisi B.T.A. olan pakete tepki verdi. Köpeğin verdiği tepki üzerine paket incelemeye alındı. Yapılan kontrollerde ayna çerçeveleri içerisine gizlenmiş halde, toplam ağırlığı 412 gram gelen metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konulurken, polis gönderiyi yapan A.A.F. adlı şüpheli ile alıcısı hakkında tahkikat başlattı. Kargo şubesinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve zanlının adres bilgilerini tespit eden emniyet ekipleri, A.A.F.'nin yakalanması için operasyon başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, England, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kargoyla İngiltere'ye uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kargoyla İngiltere'ye uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika
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