İstanbul'da bir kişiye saldıran pitbull cinsi köpek muhafaza altına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da bir kişiye saldıran pitbull cinsi köpek muhafaza altına alındı

22.04.2022 10:51
İstanbul'da bir kişiye saldıran pitbull cinsi köpek muhafaza altına alındı

İstanbul Maltepe'de bir kişiye saldıran pitbull cinsi köpek muhafaza altına alınırken sahibine 14 bin 982 lira ceza uygulandı.

İstanbul Maltepe'de bir kişiye saldıran pitbull cinsi köpek muhafaza altına alınırken sahibine 14 bin 982 lira ceza uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 19 Nisan'da Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak'ta kaldırımda yürüyen Mustafa Özen'in panikleyerek kaçtığı sırada iki köpek tarafından saldırıya uğrayıp yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada saldırıyı gerçekleştiren pitbull cinsi köpeğin sahibinin Eyüp A. olduğu belirlendi.

Ekiplerce muhafaza altına alınan köpek, Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyette 15 ayrı suçtan kaydı bulunan Eyüp A. hakkında da Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 14 bin 982 lira idari para cezası uygulandı.

Bu arada, Mustafa Özen'in iki köpeğin saldırısına uğraması güvenlik kamerasına yansımıştı. Kayıtlarda kaldırımda yürüdüğü sırada köpekleri gören Özen'in panikleyerek kaçtığı, kendisini kurtarmak için park halindeki otomobilin üzerine çıktığı, yoldan otomobiliyle geçen sürücünün durumu fark ederek Özen'i aracına aldığı görülüyordu.

Yaralı Özen, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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İstanbul genelinde 1215 personelin katılımıyla asayiş denetimi yapıldı İstanbul genelinde 1215 personelin katılımıyla asayiş denetimi yapıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Maltepe, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir kişiye saldıran pitbull cinsi köpek muhafaza altına alındı - Son Dakika


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