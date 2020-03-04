İstanbul'da bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı Muğla'da teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı Muğla'da teslim oldu - Son Dakika

İstanbul'da bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı Muğla'da teslim oldu

6 saat önce

İstanbul'da 10 gün önce bir genci bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, teslim olduğu Muğla'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'da bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı Muğla'da teslim oldu, System.String[]

İstanbul'da 10 gün önce bir genci bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, teslim olduğu Muğla'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bayrampaşa ilçesinde, Emrah Kırmızıkan'ın (27) bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aranan Ferhat Y. (21), Marmaris Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, 23 Şubat'ta, kardeşi ile birlikte yürüyen Emrah Kırmızıkan, Ferhat Y'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.

Özel bir hastanede imam olarak görev yaptığı öğrenilen Emrah Kırmızıkan'ın cenazesi, İsmailağa Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Bahçeşehir Mezarlığı'nda defnedilmişti.

İstanbul, Emrah, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:26 Kaynak: AA
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