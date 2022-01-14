İstanbul'da bir mahalleye mazot hırsızı dadandı - Son Dakika

İstanbul Zeytinburnu'nda bir mahalleye dadanan mazot hırsızı 5 aracın deposunu aynı yöntemle boşalttı. Şüpheli kişi bir kamyonetten mazot çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde 2 gün içerisinde 5 araçtan mazot hırsızlığı olayı yaşandı. İddialara göre, şüpheli ya da şüpheliler araçların depo kapağını kırarak yanında getirdiği bidonlara mazotu doldurup olay yerinden uzaklaştı. Sabah araçlarının mazot kapağının kırık olduğunu gören araç sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde çalışmalarını yapan ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kamyonetten mazot çalan şüpheli kamerada

Sabah saat 04.00 sıralarında mahalle esnafının kamyonetinden mazot çalan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde, şüpheli kişi yanında getirdiği bidonlarla güvenlik kameralarına vurarak yönünü değiştiriyor. Daha sonra kamyonetin depo kapağını kırarak mazotu bidonlara dolduruyor. Şüpheli etrafı kolaçan ettikten sonra elinde mazot dolu bidonlarla olay yerinden uzaklaşıyor.

"Depoyu kırmışlar"

Kamyonetinden mazot çalınan Murtaza Kara, "Anormal şeyler oluyor. Dün sabah aracımızı park ettik. Sabah 09.00'dan önce belediyeden temizlik görevlileri aradı. Mazotun çalındığını söylediler. Depoyu kırmışlar. Bu sabah aynı şey oldu. Aynı şekilde aynı olaya maruz kaldık. 2 günde 5 aracın deposunu kırıyor ve mazotu çalıyorlar.

"Bir depo bin liraya doluyor"

Yaşanan hırsızlıktan dolayı zararını dile getiren Kara, "Bir depo bin liraya doluyor. Bir depo kapağının en basiti 100-150 TL. Yaşattığı travma cabası. Polis geldi. İnceleme yaptı. İş kaybımız da var. Bunu bir kişi ya da birkaç kişi mi yapıyor, bilemiyoruz. Biri görmüş seslenmiş. Kaçmış. Orada da bir kişiymiş. Geliyor, bir de pişkin pişkin kamerayı çeviriyor" diye konuştu. - İSTANBUL