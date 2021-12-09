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İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı - Son Dakika

İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı

09.12.2021 12:57
İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı

İstanbul Sultangazi'de yaşandığı iddia edilen olaya göre, su almak için girdiği markette maske takmadığı için karı-koca oldukları öğrenilen iki kişi tarafından darbedilen 11 yaşındaki çocuk, dışarı çıkarak bir başka markete sığındı. Peşinden gelen saldırganlardan biri, markete girmeye çalışırken, market sahibi buna engel oldu. Çocuğun yaşadığı korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

Cebeci Mahallesi'nde yaşanan olayda, S Caddesi üzerinde bulunan bir markete su almak için gelen M.E. (11), maske takmadığı için iddiaya göre, karı-koca oldukları öğrenilen iki müşterinin hakaretine maruz kaldı. Kısa bir süre sonra ise markette darp edildi. Bir fırsatını bularak marketten çıkan M.E., koşarak olay yerinden uzaklaşmak istedi. Bir kişi de küçük çocuğun peşinden koşmaya başladı.

KÜÇÜK ÇOCUĞA MARKET SAHİBİ SAHİP ÇIKTI

Yaklaşık 400 metre koşarak kendisini kovalayan saldırgandan kaçmaya çalışan çocuk, ara sokaktaki bir markete sığınarak, yardım istedi. Market sahibi Şaban Saydanoğlu, dışarı çıkarak, küçük çocuğu kovalayan kişinin içeri girmesine izin vermedi. Çevredeki bazı vatandaşların da müdahalesiyle çocuğu kovalayan kişi uzaklaştı.

İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı

"MASKE TAKMADIĞI İÇİN ÇOCUĞA TOKAT ATMIŞLAR"

Market sahibi Şaban Saydanoğlu, "Çocuk kendisini 'Ağabey beni dövüyorlar' diyerek direk içeri girdi. Ben de dışarı çıktım. Arkadaş sinirli halde geliyordu. Kendisine ne olduğunu sordum. O da marketimize sığınan çocuğun kendisine ve eşine küfür ettiğini söyledi. Bunun üzerine çocuk olduğunu, durumu çocuğun ailesine anlatmasını söyledim. Bizim burada da bağırıp, çağırmaya devam etti. Daha önceki markette çocuğa tokat atmış. Çocukta korkudan bizim markete sığındı. Çocuk su almak için cadde üzerinde bulunan bir markete girmiş. Burada kendisine, karı-koca olan iki kişi 'Niye maskesiz içeri giriyorsun? Sizin yüzünüzden korona bulaşıyor' demişler. Çocuk da su alıp çıkacağını söylemiş. Bunun üzerine çocuğa hakaret edip, tokat atmışlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı

Sultangazi, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı - Son Dakika
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