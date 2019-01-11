Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Bir Ortaokuldaki Öğrenci Kavgasına İnceleme

İstanbul'da Bir Ortaokuldaki Öğrenci Kavgasına İnceleme

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), İstanbul Avcılar'da bir ortaokulda kavga eden öğrencilerin okul bünyesindeki Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği, olayda ihmali bulunan idareci ve öğretmenler hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

İstanbul'da Bir Ortaokuldaki Öğrenci Kavgasına İnceleme, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), İstanbul Avcılar'da bir ortaokulda kavga eden öğrencilerin okul bünyesindeki Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği, olayda ihmali bulunan idareci ve öğretmenler hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından, bazı medya kuruluşlarına yansıyan İstanbul Avcılar'daki bir ortaokulda öğrenciler arasındaki kavga görüntülerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada, "İlgili öğrenciler, okul bünyesindeki Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmiş olup olayda ihmali bulunan idareci/öğretmenler hakkında gerekli inceleme/soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:52 Kaynak: AA

Avcılar, İstanbul, Güncel
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