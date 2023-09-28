İstanbul'da bir otelde kalan yabancı uyruklu şahıs, komşuların gözleri önünde kendini tatmin etti - Son Dakika

İstanbul'da bir otelde kalan yabancı uyruklu şahıs, komşuların gözleri önünde kendini tatmin etti

Son Güncelleme: 28.09.2023 22:13

İstanbul Şişli'de bir otelde kalan yabancı uyruklu şahıs, komşu binalarda yaşayan vatandaşların gözü önünde yatağa uzanarak kendini tatmin etti. Komşuların mide bulandıran olayı kayda alarak polise bildirmesi üzerine söz konusu otele giden ekipler yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı.

İstanbul Şişli'de bir otelde yaşanan mide bulandıran olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Bir otelde kalan yabancı uyruklu turist, odanın perdelerini sonuna kadar açarak uzandığı yatakta kendini tatmin etti.

PERDELERİ SONUNA KADAR AÇARAK YATAĞA UZANDI

Komşu binalarda yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alınan videoda, otel odasının perdelerini açan yabancı uyruklu şahsın çırılçıplak şekilde uzandığı yatakta herkesin gözü önünde kendini tatmin ettiği anlar yer aldı.

EKİPLER TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşların telefonla kaydettikleri görüntüleri polise ihbar etmesi sonrasında otele gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı gözaltına alarak karakola götürdü.

İstanbul, Şişli, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Hukuk İstanbul'da bir otelde kalan yabancı uyruklu şahıs, komşuların gözleri önünde kendini tatmin etti - Son Dakika


Son Dakika
22:58 Türkiye'de bir ilk! Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa şampiyonu
22:34 Szymanski'den alkışlanacak performans
22:09 İstanbul'da bir otelde kalan yabancı uyruklu şahıs, komşuların gözleri önünde kendini tatmin etti
21:51 Son Dakika: Fenerbahçe, erteleme maçında RAMS Başakşehir'i 4-0 yendi
21:48 Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay'ın Gezi Parkı kararına tepki: Büyük bir utançtır
21:48 TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Parkı davası kararına tepki gösterdi
21:26 Çatıda mahsur kalan işçi kurtarılmadan önce kardeşiyle konuştu: Parmak uçlarım dondu
21:10 Pakistan'da iki siyasetçi canlı yayında birbirine girdi
21:04 Kanun Hükmü belgeseli, yeniden Altın Portakal Film Festivali seçkisinden çıkarıldı
20:58 Oyundan alınan Piatek, Çağdaş Atan'a tepki gösterip direkt soyunma odasına gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2023 23:15:14. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da bir otelde kalan yabancı uyruklu şahıs, komşuların gözleri önünde kendini tatmin etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement