İstanbul'da bir otelde kalan yabancı uyruklu şahıs, komşuların gözleri önünde kendini tatmin etti

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Çırılçıplak yatağa uzanıp herkesin gözü önünde kendini tatmin etti

İstanbul Şişli'de bir otelde yaşanan mide bulandıran olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Bir otelde kalan yabancı uyruklu turist, odanın perdelerini sonuna kadar açarak uzandığı yatakta kendini tatmin etti.

PERDELERİ SONUNA KADAR AÇARAK YATAĞA UZANDI

Komşu binalarda yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alınan videoda, otel odasının perdelerini açan yabancı uyruklu şahsın çırılçıplak şekilde uzandığı yatakta herkesin gözü önünde kendini tatmin ettiği anlar yer aldı.

EKİPLER TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşların telefonla kaydettikleri görüntüleri polise ihbar etmesi sonrasında otele gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı gözaltına alarak karakola götürdü.