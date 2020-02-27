İstanbul'da bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından ayağından vuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından ayağından vuruldu - Son Dakika

İstanbul'da bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından ayağından vuruldu

6 saat önce

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı metro istasyonunda bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından ayağından vurularak yaralandı.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı metro istasyonunda bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından ayağından vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Otogar Polis Merkezi'nde ismi öğrenilemeyen görevli bir polis iş çıkışı evine gitmek için M1 Yenikapı-Havalimanı metro otogar istasyonuna girdi.

Polis durakta metro beklerken, arkasındaki bir kişi memurun belindeki silahı aldı. Bu sırada polis ve şüpheli arasında arbede yaşandı.

İsmi öğrenilemeyen şüpheli polis memurunu silahı ile ayağından vurdu. Daha sonra, şüpheli silahı da alarak olay yerinden uzaklaştı.

Bu arada, yaralanan polis memuru sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da bir polis, belinden silahını alan kişi tarafından ayağından vuruldu

İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:21 Kaynak: AA
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